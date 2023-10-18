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Dünya
AA 18.10.2023 09:34

Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 İsrail askeri yaralandı
[Fotograf: AA]

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki bir bölgeye karşı taraftan tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 4 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, tanksavar füzesinin ateşlendiği bölgenin topçu atışıyla vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah saldırıyı üstlendi

Öte yandan saldırının sorumluluğunu Lübnan'daki Hizbullah üstlendi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tanka yönelik el-Rahib bölgesinde saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, tank içindeki askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu öne sürüldü.

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