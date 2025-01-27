Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği bir beldeye konuşlandı

Lübnan ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, birliklerin Deyr Mimas beldesi ve İsrail sınırına yakın bazı bölgelerde konuşlandığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından başlayan hareketliliğin Ateşkesi Denetleme Komitesi ile koordineli şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki durumla ilgili gelişmelerin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü ile (UNIFIL) koordineli takip edildiği duyuruldu.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Son olarak ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti.

Lübnan da ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul etmişti.