Lübnan mültecilere vatandaşlık verilmesine karşı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistinlilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme projesini reddettiklerini söyledi.

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşan Avn, ülkesinin Filistinli ve Suriyeli mültecilere iyi bir hayat sunmak üzere elinden geleni yapmaya çalıştığını, ancak bu yükün Lübnan toplumunun üstlenebileceği boyutları aştığını belirtti.

Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecilerin çoğunun güvenlik veya ekonomik sebeplerden ötürü ülkelerinden ayrıldıklarını anlatan Avn, Suriye'deki bölgelerin büyük oranda güvenli hale geldiğini ve mültecilerin gönüllü olarak evlerine dönebileceklerini söyledi.

Avn, mültecilerin topraklarına dönme hakkını koruma yönündeki tutumuna bağlılığını koruyan Lübnan'ın, sığınmacı veya mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık vermeye ilişkin her türlü projeyi kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Rusya'nın belirlediği plan doğrultusunda mültecilerle ilgili her türlü çözümü memnuniyetle kabul edeceklerini belirten Avn, Rusya tarafından önerilen planın, Lübnan ve Ürdün'deki mültecilerin gruplar halinde ülkelerine dönmelerini sağlayacak Rus ve ABD'lilerden bir heyet oluşturulmasını içerdiğinden bahsetti.

Ortadoğu'ya yaklaşımda adalete ihtiyaç var

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) mali yardımları durdurma kararına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"UNRWA'ya mali yardımları durdurma kararının sebebi nedir acaba, mültecilerin çilesi bitti mi ki UNRWA'nın görevine son veriliyor? Yoksa UNRWA'nın görevine son vermekle mülteci sıfatını düşürmek ve Filistin kimliği yerine bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme yönünde bir dayatmayı mı hedefliyor?"

Uluslararası siyasetin Ortadoğu'ya yaklaşımının adalete ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Avn, bu nedenle Ortadoğu halklarının demokrasi kavramına, demokrasiye liderlik eden ülkelerde şüpheyle baktığını söyledi.

Lübnan, 1 milyona yakın Suriyeliye ev sahipliği yapıyor

ABD yönetimi, Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA'ya yönelik mali yardımlarını geçen ay sonunda tamamen durdurma kararı almıştı.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. Filistinli mültecilerden yaklaşık 500 bini Lübnan'da yaşıyor. Lübnan, BM verilerine göre 1 milyona yakın Suriyeliye de ev sahipliği yapıyor.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin anlaşmaya varmıştı.

Helsinki'deki ikili zirvenin ardından temmuzun son haftasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev başkanlığındaki heyet, Rusya savunma ve dışişleri bakanlarının Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün organize edilmesiyle ilgili hazırladığı planı, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Başbakan Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri gibi yetkililere sunmuştu.

Kaynak: AA