Türkiye Diyanet Vakfından Hindistan'da 2 bin 500 aileye yardım

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV tarafından sel ve toprak kaymasının yaşandığı Hindistan'ın güney batısında yer alan Kerala eyaletindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım gönderildi.

Milyonlarca kişinin etkilendiği ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, bölgede bulunan 22 bin ev hasar gördü ve 7 bine yakın ev kullanılmaz hale geldi.

Ağustos ayında başlayan yoğun muson yağmurları sebebiyle meydana gelen selde, TDV tarafından bölgedeki 2 bin 500 aileye insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Yurt dışı İnsani Yardım Uzmanı Abdullah Uçak, afetten 1,5 milyon kişinin etkilendiğini ve bölgede insani yardım ihtiyacının halen devam ettiğini belirtti.

25 aileye ev tadilatı için destek verildi

Bölgedeki durum hakkında bilgi veren Uçak, sel felaketi sonucunda 434 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 bin evin hasar gördüğünü, 6 bin 800 evin ise kullanılamaz hale geldiğini ve 21 caminin hasar gördüğünü kaydetti.

Selde mahsur kalanların helikopterler ve bölgedeki balıkçı tekneleri vasıtasıyla kurtarıldığını ifade eden Uçak, şu bilgileri verdi:

"Koçi Havalimanı bir süre kullanılamaz hale geldi. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bölgede acil insani yardım çalışmaları başlattık. Bu kapsamda bir aileye yaklaşık bir ay boyunca yetebilecek düzeyde olan 300 gıda kolisi, içerisinde sabun, deterjan ve temizlik malzemelerinden oluşan 2 bin 500 hijyen paketi, sel mağdurları için bin adet kıyafet yardımı yaptık. Aynı zamanda evleri selde hasar gören 25 aileye de ev tadilatı için destek verdik."

Kaynak: AA