Lübnan: İsrail'in Gazze'deki saldırıları savaş değil, bir soykırım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit'23) katılan Lübnan Enformasyon Bakanı Mekari, sorularını yanıtladı.

Mekari, ilk kez katıldığı zirvenin gerek teması gerek güncel konuların gündeme getirilmesi gerekse de Orta Doğu'nun içinden geçtiği zor zamanlarda dezenformasyon ve mezenformasyon kapsamında dünyada neler olup bittiğinin konuşulması açısından önemli olduğunu söyledi.

Zirve çerçevesinde Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele konusundaki çabalarını da değerlendiren Mekari, Türkiye'nin, özellikle Gazze'de yaşananları medyanın aktarımı bakımından Orta Doğu'da olup bitenlere etki etmek ve bir şeyleri harekete geçirmek için çok önemli bir yerde durduğunu belirtti.

"2. Dünya Savaşı'nda başlarına gelen soykırımdan çok daha kötüsünü yapıyorlar"

Mekari, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara ve dezenformasyon faaliyetlerine de değindi.

Lübnan sınırlarının İsrail tarafından her gün saldırıya uğradığını ve Hizbullah'ın karşılık verdiğini aktaran Mekari, şu değerlendirmede bulundu:

"Halihazırda zeytin ve diğer ağaç türlerinin dikili olduğu 5 milyon metrekare tarım arazimiz yanmış durumda. Hayatını kaybeden insanlarımız var, 50 bin insanımız topraklarını terk ederek sınırlardan uzak, başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Tüm bunların ötesinde İsrail tarafından kasten öldürülen 3 gazetecimiz var. Çünkü bildiğiniz gibi İsrail soykırımcı bir ülke ve Gazze'de yaşananlar da bunu gösteriyor. 'Holokost'tan bahsediyorlar ama 2. Dünya Savaşı'nda başlarına gelen soykırımdan çok daha kötüsünü yapıyorlar."

Gazetecilerin görevinin, gerçeği yazmak ve göstermek olduğunu kaydeden Mekari, İsrail'in dezenformasyon faaliyetlerine verilecek en iyi cevabın da bu olduğunu belirtti.

Batı medyasının tavrını da değerlendiren Mekari, "Batı medyası her zaman İsrail lobisinin elindeydi. İsrail, her zaman medyayı kontrol ediyordu. Şimdi tüm bu teknoloji sayesinde, sosyal medya ve her yerde bulunan gazeteciler sayesinde, gerçeği olduğu gibi yalan haber yapmadan ve yanlış bilgilere başvurmadan aktarabiliyoruz ve bu çok önemli bir nokta." ifadelerini kullandı.

Mekari, "Bu bir savaş değil, bebeklerin, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, gazetecilerin, doktorların herkesin öldürüldüğü bir soykırım. Binlerce, hatta on binlerce ev yıkıldı. Kuzeyden güneye büyük bir göç var. Bu durmak zorunda ve ayrıca Batı medyası tek gözle değil artık iki gözle görmeli." görüşünü paylaştı.

Uluslararası kuruluşların yetersiz kaldığını ve Birleşmiş Milletlerin her zaman İsrail'den yana olduğunu söyleyen Mekari, Gazze'de işlenen soykırımın ardından Batılı liderlerin halklarını dinleyerek artık doğru pozisyon almalarını ümit ettiğini dile getirdi.