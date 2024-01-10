Hafif Yağmurlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2024 15:22

Lübnan, İsrail'i yeniden BMGK'ya şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkesini 1701 sayılı karara uymamakla suçlayan İsrail hakkında yeniden Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvurdu.

Lübnan, İsrail'i yeniden BMGK'ya şikayet etti
[Fotograf: Reuters]

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi ajansı (NNA) tarafından paylaşıldı.

İsrail'in 1701 sayılı karara ilişkin sunduğu şikayetinde gerçekleri çarpıttığına değinilen açıklamada, Tel Aviv'in kararı ihlal ettiğine dair belgelenmiş kanıtlar olduğu, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz ihlaller işlediği ifade edildi.

İsrail güçlerinin uluslararası yasaklı silahlar listesinde yer alan "fosfor bombasını" Lübnan'a karşı kullandığına yer verilen açıklamaya göre, başta Lübnan'ın Aytarun, Blida ve Meysel el Cebel olmak üzere birçok bölgede, bu bombalar kullanıldı ve bunun sonucunda orman yangıları çıktı.

Atılan fosfor bombaları nedeniyle Lübnan'da şu ana kadar 50 bin zeytin ağacının yok olduğu, saldırı bölgesindeki sivillerin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, fosfor kullanılmasının uluslararası insani hukukun açık bir şekilde ihlali ve aynı zamanda savaş suçu anlamına geldiği belirtildi.

İsrail saldırısında öldürülen Lübnanlı gazetecilerin durumuna da değinilen açıklamada, "İsrail'e ait insanız hava aracından fırlatılan güdümlü füze sonucu 2 gazeteci 21 Kasım 2023'te hayatını kaybetti, 1 sivil öldü." denildi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği düzinelerce hava saldırısına ek olarak tüm düşmanca eylemlerin, 1701 sayılı kararın 4. fıkrasına göre ihlal teşkil ettiği vurgulandı.

Lübnan'ın İsrail'e karşı BMGK'da açtığı şikayetler

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından güvenliği sağlanan "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan hükümeti, İsrail'in başta gazetecilere yönelik olmak üzere Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, hava sahası ihlalleri ve fosfor bombası kullanması nedeniyle İsrail'i birçok kez BMGK'ya şikayet etti.

BMGK'nın 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü bir askeri nüfuzu altında.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Madagaskar'daki Alvaro Kasırgası'nda ölü sayısı 19'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti: Duruşmada yalan söyledim dedi
15:54
Hakkında 88 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
15:46
İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı
15:31
Madagaskar'daki Alvaro Kasırgası'nda ölü sayısı 19'a yükseldi
15:27
EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı
16:09
MİT Başkanı İbrahim Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
FOTO FOKUS
Milli İstihbarat Teşkilatı 97 yaşında
Milli İstihbarat Teşkilatı 97 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ