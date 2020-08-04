Başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yoğun duman tabakası gök yüzüne yükseldi.

Güvenlik güçleri patlamanın malzeme depolarını da içine alan liman yakınında meydana geldiğini belirtti. Beyrut'taki patlama KKTC'de de hissedildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Ayrıntılar @trthaber'de. https://t.co/Gt7bsm2oc5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2020

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.

Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.