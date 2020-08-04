Haber Giriş: Kaynak: AA
Lübnan büyük bir patlamayla sarsıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yoğun duman tabakası gök yüzüne yükseldi.
Güvenlik güçleri patlamanın malzeme depolarını da içine alan liman yakınında meydana geldiğini belirtti. Beyrut'taki patlama KKTC'de de hissedildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Ayrıntılar @trthaber'de. https://t.co/Gt7bsm2oc5— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2020
Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.
Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.
Etiketler: son dakika patlama lübnan BeyrutSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 19:17
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