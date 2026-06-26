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Dünya
AA 26.06.2026 23:26

Lübnan Başbakanı: İsrail ile varılan anlaşmanın amacı işgalin sona ermesi ve egemenliğin tesisi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile imzalanan anlaşmanın amacının, İsrail işgalinin sona ermesi, devlet egemenliğinin yeniden tesisi ve yerinden edilenlerin geri dönmesi olduğunu belirtti.

Lübnan Başbakanı: İsrail ile varılan anlaşmanın amacı işgalin sona ermesi ve egemenliğin tesisi

Selam, ABD'de varılan çerçeve anlaşmasıyla ilgili olarak ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından değerlendirmede bulundu.

Selam, bugün ABD himayesinde varılan anlaşmanın hedefinin, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi, bu topraklarda yeniden devlet egemenliğinin sağlanması ve yerinden edilenlerin geri dönmesi olduğunu ifade etti.

Selam, Lübnan devletinin, silahlı kuvvetler aracılığıyla toprakları üzerinde egemenlik kurmasının daha önce Taif Anlaşması, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1701 sayılı kararı ve 2024'te varılan anlaşmada da yer aldığına işaret etti.

İsrail'in geri çekileceği, yerinden edilenlerin evlerine döneceği ve yeniden imarın başlayacağı anı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Selam, söz konusu anlaşmanın imzalanmasında emeği geçen ABD ile Arap ülkelerine teşekkür etti.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

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