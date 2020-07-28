Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Bakanlar Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda ekonomik krizin yanı sıra koronavirüs salgını ve İsrail ordusunun dün ülkenin güney kesimlerine düzenlediği saldırılarla ilgili gelişmeler ele alındı.

Başbakan Diyab, Fransa Dışişleri Bakanı'nın geçen hafta Beyrut'a yaptığı 2 günlük ziyarete de değinerek, "Fransa Dışişleri Bakanı Beyrut'a yeni bir şeyle gelmedi, hükümetin reformları hayata geçirme konusundaki süreçle ilgili bilgileri eksikti." dedi.

Le Drian'ın ziyareti sırasında Lübnan'a yapılacak her türlü yardımın reformlara bağlı olacağı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Diyab, "Dolayısıyla uluslararası toplumun şu ana kadarki kararı, Lübnan'a yardım etmemek." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan Le Drian, geçen hafta Beyrut'a gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretinde, hükümetin reformları hayata geçirmesi gerektiğini dile getirerek, "Bugün getirdiğim mesaj da budur. Yani, yolsuzluk ve yasa dışı sınır ticaretiyle mücadelenin yanı sıra Lübnan'ı ekonomik krizden çıkaracak tek yol, IMF ile müzakerelerdir." diye konuşmuştu.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için IMF ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.