Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
LPG tankı dolum sırasında bomba gibi patladı: O anlar kamerada
[Fotograf: İHA]
Brezilya'da bir otomobilin LPG tankında dolum sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir akaryakıt istasyonda otomobilin LPG tankı, dolum sırasında patladı. Aracın parçaları havaya uçarken, istasyonun çatı kaplaması da yerle bir oldu.
Aracın sürücüsü 67 yaşındaki Mario Magalhaes Penha patlamanın şiddetiyle savrulurken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ön yolcu kapısının yanında duran eşi Andreia Magalhaes ise yaralandı.
O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki Haber
Biden ile Şi'den 2 saat 17 dakikalık telefon görüşmesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz