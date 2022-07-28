Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir akaryakıt istasyonda otomobilin LPG tankı, dolum sırasında patladı. Aracın parçaları havaya uçarken, istasyonun çatı kaplaması da yerle bir oldu.

Aracın sürücüsü 67 yaşındaki Mario Magalhaes Penha patlamanın şiddetiyle savrulurken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ön yolcu kapısının yanında duran eşi Andreia Magalhaes ise yaralandı.

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.