The Guardian 24.10.2025 13:15

Louvre soygununda kullanılan asansörü üreten firma, soygundan reklam çıkardı

Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan mücevher soygunu, farkında olmadan bir Alman firmasını da olayın merkezine taşıdı. Hırsızların kullandığı mobilya asansörünün üreticisi, bu durumu mizahi bir reklam kampanyasına dönüştürdü.

Louvre soygununda kullanılan asansörü üreten firma, soygundan reklam çıkardı

Dortmund yakınlarındaki Werne kentinde faaliyet gösteren aile şirketi, “Hızlı hareket etmeniz gerektiğinde” sloganıyla Facebook ve Instagram’da yeni bir reklam kampanyası başlattı.

Kampanyada, hırsızların Louvre’a girmek için kullandığı Agilo model mobilya asansörünün fotoğrafı yer aldı.

Şirket, cihazın “Dakikada 42 metre hızla 400 kilograma kadar hazine taşıyabildiğini, üstelik fısıltı kadar sessiz çalıştığını” vurguladı.

Louvre soygununda kullanılan asansörü üreten firma, soygundan reklam çıkardı

“Cihazımızı kötüye kullanmışlar”

Pazarlama müdürü Julia Scharwatz, eşi ve firmanın üçüncü kuşak CEO’su Alexander Böcker ile birlikte haberi okuduklarında şoke olduklarını söyledi. Scharwatz, “Bu gerçekten kınanacak bir eylemdi ve cihazımızı bu işte kullanmışlardı. Ama kimsenin zarar görmediği anlaşılınca, kendi aramızda espriler yapmaya başladık” dedi.

Olayın ardından çalışanlar, iş ortakları ve müşterilerden çok sayıda mesaj aldıklarını belirten Scharwatz, “Herkes bizimle iletişime geçti, biz de bununla ilgili bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Pazartesi sabahına kampanyayı hazırlamıştık” ifadelerini kullandı.

Çalınan asansör kiralıktı

1958 yılında kurulan ve “Zirveye giden yolum” sloganını kullanan firma, asansörün 2020’de Paris bölgesindeki bir şirkete satıldığını açıkladı.

Hırsızların bu firmayla iletişime geçerek cihazı denemek istediklerini, ardından gösterim sırasında asansörü çaldıklarını söyledi. Fransız şirketin olayı geçen hafta polise bildirdiği öğrenildi.

Fransa Müze
