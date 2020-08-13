Los Angeles kentinin yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yaklaşık 4 bin hektarlık alana yayıldı. Bölgedeki evlerde yaşayanlar için zorunlu tahliye emri çıkarıldı.

Söndürme çalışmalarına 300 itfaiyeci ile bir uçak ve helikopterler katılıyor.

[Fotoğraf: AFP]

Los Angeles kentinin bağlı olduğu California eyaletinde son yıllarda orman yangınlarında artış gözlemleniyor. Bunun başlıca nedeninin küresel iklim değişikliği olduğu belirtiliyor.