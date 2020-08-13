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Los Angeles yakınlarında çıkan yangın hızla yayılıyor
[Fotoğraf: AFP]
ABD'nin Los Angeles şehrinin yakınlarında çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Bölgede yaşayanlar tahliye ediliyor.
Los Angeles kentinin yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yaklaşık 4 bin hektarlık alana yayıldı. Bölgedeki evlerde yaşayanlar için zorunlu tahliye emri çıkarıldı.
Söndürme çalışmalarına 300 itfaiyeci ile bir uçak ve helikopterler katılıyor.
[Fotoğraf: AFP]
Los Angeles kentinin bağlı olduğu California eyaletinde son yıllarda orman yangınlarında artış gözlemleniyor. Bunun başlıca nedeninin küresel iklim değişikliği olduğu belirtiliyor.
Etiketler: orman yangını los angeles yangın abd los angelesSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 08:29
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