Amerika Birleşik Devletleri, bir dizi Avrupa Birliği ürününe geçen yıl uygulamaya başladığı yüzde 25 gümrük vergisinin 7,5 milyar dolarlık kısmında bazı değişikliklere gitti.

İngiltere ve Yunanistan'dan bazı ürünler kapsam dışında bırakıldı. Almanya ve Fransa'dan ise aynı tutarda ürüne tarife uygulanacağı açıklandı.

Airbus uçaklarına yönelik yüzde 15'lik vergide de değişikliğe gidilmeyeceği duyuruldu.