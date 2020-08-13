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ABD'den AB ürünlerine yönelik gümrük vergisine devam kararı
[Fotoğraf: Depo Photos]
ABD, Avrupa Birliği ürünlerine yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisini devam ettireceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri, bir dizi Avrupa Birliği ürününe geçen yıl uygulamaya başladığı yüzde 25 gümrük vergisinin 7,5 milyar dolarlık kısmında bazı değişikliklere gitti.
İngiltere ve Yunanistan'dan bazı ürünler kapsam dışında bırakıldı. Almanya ve Fransa'dan ise aynı tutarda ürüne tarife uygulanacağı açıklandı.
Airbus uçaklarına yönelik yüzde 15'lik vergide de değişikliğe gidilmeyeceği duyuruldu.
Etiketler: Avrupa Birliği ürünleri abd gümrük vergisiSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 07:29
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