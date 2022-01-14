Pekin, Christine Lee'nin Çin Komünist Partisi (ÇKP) adına ülkenin parlamentosuna sızarak İngiltere siyasetine müdahale etmek için çalıştığı yönündeki iddiaları şiddetle reddetti ve MI5'i “karalama ve yıldırma” ile suçladı.

Kamuoyuna açıklanan iddialara yanıt veren Londra'daki Çin Büyükelçiliği, MI5'e ve İngiltere hükümetine bu tarz suçlamaların gereksiz olduğunu söyledi.

Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, İngiliz yetkililerin "çok fazla 007 James Bond filmi izlediğini ve bunun gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açtığını söyledi.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan bir bildiride , "İngiltere'deki Çin topluluğuna yönelik karalama ve sindirme hilesine kesinlikle karşıyız" ifadesi yer alırken, "Çin asla bir başka ülkenin içişlerine karışmama ilkesine bağlı kalmaktadır denildi.