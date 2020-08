Olay Londra'nın Stansted Havalimanı'nda yaşandı.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını uçağa binmeden önce mesajla öğrenen bir yolcu, karantina kurallarına uymayarak uçağa bindi.

Koruyucu kıyafetlerle Ryanair uçağına binen yetkililer yolcuyu uçaktan indirdi. diğer yolcular da karantinaya alındı.

Ryanair yaptığı açıklamada, "Stansted Havaalanında söz konusu yolcuların her ikisi de maske takıyorlardı ve çok kısa bir süre için (on dakikadan daha az) uçağa oturtular. Diğer yolculara veya mürettebat üyelerine koronavirüs bulaşma riski çok azdı çünkü hepsi de her zaman yüz maskesi takıyordu" dedi.

O anlar uçaktaki bir yolcu tarafından kayda alındı.