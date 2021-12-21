Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 06:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Londra'daki Belarus Büyükelçiliğine saldırı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Belarus'un Londra Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda bir diplomatın yaralandığı ve elçilik binasının zarar gördüğü bildirildi.
Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırıda bir diplomatın burnu ve dişleri kırıldı.
Olayın ardından, "Nadzeya" adlı radikal bir göçmen grubuna dahil oldukları düşünülen bazı saldırganların gözaltına alındığı belirtildi.
Aynı adı taşıyan bir Facebook grubu, geçen yıl Belarus hükümeti karşıtı kitlesel protestolarda muhalifleri desteklemek için kurulmuştu.
Büyükelçiliğe yönelik saldırı için "tam soruşturma" talebinin bir İngiliz diplomata iletildiği açıklandı.
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