Pazar günü Londra'da yaşanan olayda, bir grup önce büyükelçilik binasının cephesine zarar verdi.

Ardından olay yerine gelen Belaruslu diplomatlara fiziksel saldırı yapıldı.

Bir diplomatın burnu ve dişi kırıldı, beyin sarsıntısı geçirdiği belirlendi.



Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre polisin gelmesinin ardından saldırganlar olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Diplomatlardan birinin "acil tıbbi yardım gerektiren ciddi yaralanma" durumunun devam ettiği açıklandı.

Bazı saldırganlar gözaltında



Saldırganlardan bazıları gözaltına alındı. Söz konusu saldırganların radikal göçmen grup Nadzeya'nın üyeleri olduğu iddia edildi.



Saldırının ardından İngiltere maslahatgüzarı, Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlık, olayın kapsamlı bir şekilde araştırılarak sorumluların yargılanmasını talep etti.

