Avrupa’nın gözde şehri Londra’da hayat Covid-19 kısıtlamalarıyla durdu, fareler sokaklarda cirit atmaya başladı.

Hareketli şehir merkezindeki birçok restoran ve ofis binası boş kaldı, fareler yiyecek aramak için yerleşim alanlarına çıkmaya başladı.

Eve kapanan Londralıların bütün öğünlerini de evde yemesi çöplerde artışa neden oldu. Bu da banliyö evlerini fareler için cazip hale getirdi. Bahçelere kuşlar için atılan ekmekler de farelerin menüsü oldu.

Haşere avcısı şirketler de şehre yayılan kemirgenlerle savaş halinde. Özellikle çöp bidonları etrafında birçok haşere avcısı nöbet tutuyor.

Dev sıçanlar Londra'nın yeni sahipleri

İngiliz Haşere Kontrol Derneği "Artık normalde göremeyeceğimiz fareleri görebiliriz çünkü çok çaresizler" değerlendirmesinde bulundu. Şehirde boyları 40 santimetreyi bulan fareler görülüyor.

Sadece bir çift farenin yılda yaklaşık 1250 fare doğurabileceği belirtiliyor.