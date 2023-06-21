Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 21.06.2023 20:13

Londra’da hastanede polis operasyonu: 1 kişi gözaltında

İngiltere’nin başkenti Londra’da polisin bir hastaneye operasyon düzenlediği ve bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Londra’da hastanede polis operasyonu: 1 kişi gözaltında

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Brent semtindeki Central Middlesex Hastanesi’nde alınan ihbar üzerine polis operasyon başlattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin bir kişiyi gözaltına aldığı ve operasyonun devam ettiği ifade edildi.

Polis açıklamasında olayla ilgili detay verilmezken, sosyal medyadaki paylaşımlarda, hastanede bıçaklı saldırı meydana geldiği ve 2 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde hastane çevresinde panikle kaçan insanlar görülüyor.

Devam eden olay nedeniyle hastaların geçici olarak belirlenen odalara alındığı öğrenildi.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Paris'te gaz kaçağı kaynaklı patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:27
Romanya'nın en büyük petrol rafinerisinde yangın
20:19
ABD Yüksek Mahkemesinde yeni bir "özel uçakla bedava lüks seyahat" iddiası
20:17
Pakistan, Yunanistan'daki tekne faciasında ölen vatandaşlarının tespiti için DNA örneği topladı
19:37
Yakaladığı sincapları evde besleyen kişiye para cezası
19:41
Paris'te gaz kaçağı kaynaklı patlama
18:37
Motosikletiyle engelli asansörüne binen sürücüye para cezası
Artvin'de "Yusufeli Orman Parkı" ve "Boğa Güreş Meydanı" açıldı
Artvin'de "Yusufeli Orman Parkı" ve "Boğa Güreş Meydanı" açıldı
FOTO FOKUS
Enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Zeynep yürümeye ve konuşmaya başladı
Enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Zeynep yürümeye ve konuşmaya başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ