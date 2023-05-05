Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2023 21:20

Litvanya'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlanırken, seçmenler ilk kez sandık açılacak ülkede yarından itibaren oy kullanabilecek.

Litvanya'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yarın başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, Litvanya'daki seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimler için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Tantekin, "Litvanya'da ilk kez sandık açıyoruz. Seçmen sayımız bu seçimlerde sandık açmaya izin verdi. Vatandaşlarımız 6-7 Mayıs tarihlerinde oy verebilecek." diye konuştu.

Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?
Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?

Tantekin, Avrupa'nın birçok ülkesi ve ABD'de sandıkların açıldığına değinerek, "Biz de Litvanya'da sandık açmaya hazırız. Malzemelerimizi Türkiye'den aldık. Seçmenlerimizi Büyükelçiliğimize gelmeye ve oy kullanmaya davet ediyoruz. Kendilerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da toplam 795 seçmen bulunuyor.

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
Biden, borç limiti krizinde Cumhuriyetçileri suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:05
Suriye konulu dörtlü görüşme 10'Mayıs'ta
21:36
ABD'de COVID-19'la mücadele sürecini yöneten direktör istifa etti
21:36
BM: Afganistan'da kadın personele getirilen yasak insani yardım çalışmalarını aksatıyor
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yılda 9 bin 43 eseri ait olduğu topraklara getirdik
21:19
Biden, borç limiti krizinde Cumhuriyetçileri suçladı
21:05
AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar avroluk yardım tedbiri
Kırklareli'nde Hıdırellez papatya tarlasında kutlandı
Kırklareli'nde Hıdırellez papatya tarlasında kutlandı
FOTO FOKUS
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırıda 1 gözaltı
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırıda 1 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ