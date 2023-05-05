Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2023 20:28

Yemendeki Husiler: Genişletilmiş bir esir takası anlaşmasına hazırız

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet ile 15 Mayıs'ta yapılması planlanan esir değişimi görüşmelerinde genişletilmiş bir esir takası anlaşmasına hazır olduklarını bildirdi.

Yemendeki Husiler: Genişletilmiş bir esir takası anlaşmasına hazırız
[Fotograf: AA]

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalına konuşan Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, bu ay yapılacak esir takası görüşmelerinde hükümetle her iki taraftan toplam 1400 kişinin daha serbest bırakılmasını içeren yeni bir anlaşma yapacaklarını hatırlattı.

Anlaşmanın genişletilmesi üzerinde mutabık kalınırsa bunu memnuniyetle karşılayacaklarını ifade eden Murteza, hükümetle genişletilmiş bir esir takası anlaşmasına hazır olduklarını dile getirdi.

Murteza, daha önce üzerinde mutabakata varılan, hükümet güçleri ile esirlerin karşılıklı olarak ziyaret edilmesi anlaşması için de komitelerin oluşturulmasını beklediklerini ifade etti.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail de 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hükümet heyetinin, önce Husilerin yaklaşık 8 yıldır alıkoydukları Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan dahil olmak üzere kaçırılanların ve esirlerin koşullarını görmek için Marib ve Sana arasında ziyaretlerin yapılması, daha sonra 15 Mayıs'ta yeni bir müzakere turuna başlanması konusunda Husilerle anlaştığını söylemişti.

Yemen hükümeti ve Husiler arasında geçen ay yapılan son esir takası anlaşması kapsamında 887 kişi karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER
Yemen
Sıradaki Haber
BM, tahıl girişiminin uygulanması ve devamı için "görüşmelere devam" çağrısında bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:35
Salep kökleriyle yakalanan 3 kişiye para cezası
20:28
BM, tahıl girişiminin uygulanması ve devamı için "görüşmelere devam" çağrısında bulundu
20:27
Türkiye'den Sırbistan'a başsağlığı mesajı
20:24
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar arasındaki çatışmada 39 kişi öldü
20:26
Anne ve baba farklı soyadı kullanabilecek: Peki ya çocuk?
20:19
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
FOTO FOKUS
Anne ve baba farklı soyadı kullanabilecek: Peki ya çocuk?
Anne ve baba farklı soyadı kullanabilecek: Peki ya çocuk?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ