Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, LRTK Başkan Yardımcısı Ricardas Slapsys yaptığı açıklamada, "Altı Rusça televizyon kanalının geçici olarak askıya alınması kararı verildi." dedi.

Planeta RTR, Rossiya 24, Belarus 24, NTV Mir kanallarının yayınlarının 5 yıl, PBK ve TVCI televizyonlarının yayınlarının da 3 yıl askıya alındı.

Rusya ve Belarus kanallarının yayınları, propaganda yaptıkları ve savaşı kışkırttıkları gerekçesiyle askıya alındı.

Litvanya daha önce de bazı Rus televizyonlarının yayınlarını bir yıl süreyle durdurma kararı almıştı.