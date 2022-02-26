Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile "çocuklara yönelik şiddet" konularındaki temsilcisi Najat Maalamjid, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Ukrayna'da çatışmaya dahil olan tüm taraflara sivillerin korunmasının birinci öncelik olması gerektiğini ve özellikle Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun çatışmalardan korunmasının gerekli olduğunu hatırlatırız" denildi.

Ukrayna'da devam eden saldırılarda uluslararası insani hukuk prensiplerine uyulmasının zorunluluğu vurgulanan açıklamada, çocukların çatışmalarda silah altına alınamayacağı, tüm tarafların, özellikle çocukları etkileyecek okul, hastane gibi sivil altyapılara saldırmaktan kaçınmaları gerektiği söylendi.