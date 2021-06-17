Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Litvanya'da görevli 30 Alman asker, ırkçılık ve taciz iddiaları nedeniyle geri çekildi
[Fotoğraf: Reuters]
NATO bünyesinde Litvanya'da görev yapan Alman askerlerinden 30'u, ırkçı ve antisemitik söylemler ile cinsel taciz iddiaları nedeniyle geri çekildi.
Alman ordusundaki ırkçılık vakaları ülke sınırlarını aştı.
Litvanya'da NATO bünyesinde görev yapan Alman askerlerine yönelik iddialar ülkeyi karıştırdı.
Aşırı sağcılık, Yahudi düşmanlığı ve cinsel saldırı suçlamalarının yöneltildiği olaylarda adı geçen 30 Alman askeri geri çekildi.
Almanya Savunma Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer suçluların ağır şekilde cezalandırılacaklarını söyledi.
Şüpheli askerlerin nisan ayında bir oteldeki partide, aşırı sağcı şarkılar söyledikleri, cinsel saldırıya karıştıkları duyurulmuştu.
Olayla ilgili başlatılan disiplin soruşturması kapsamında, kayıp 569 merminin akıbeti de araştırılıyor.
Etiketler: Almanya
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