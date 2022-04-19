Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun haberinde, Litvanya Parlamentosunun, savaş yanlısı sembollerin kamusal alanda kullanılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu sembollerin, Saint George kurdelesi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın sembolü haline gelen "V" ve "Z" harfleri olduğu duyuruldu.

Yasağa uymayanlara ceza

Yasağa uymayan kişilerin 700 euroya, kurumların ise 1200 euroya kadar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Yasa tasarısının henüz Devlet Başkanı Gitanas Nauseda tarafından imzalanmadığı ifade edildi.