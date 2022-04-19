Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Litvanya "V" ve "Z" harflerinin kamusal alanda kullanılmasını yasaklıyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Litvanya'da, siyah ve turuncu şeritlerden oluşan Saint George kurdelesi ile Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rus ordusunun sembolü kabul edilen "V" ve "Z" harfinin kamusal alandaki kullanımının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.
Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun haberinde, Litvanya Parlamentosunun, savaş yanlısı sembollerin kamusal alanda kullanılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi.
Söz konusu sembollerin, Saint George kurdelesi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın sembolü haline gelen "V" ve "Z" harfleri olduğu duyuruldu.
Yasağa uymayanlara ceza
Yasağa uymayan kişilerin 700 euroya, kurumların ise 1200 euroya kadar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.
Yasa tasarısının henüz Devlet Başkanı Gitanas Nauseda tarafından imzalanmadığı ifade edildi.
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