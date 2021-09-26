Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'da, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde 2 toplu mezar daha bulundu.
Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, Terhune'de yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.
Ekiplerin, Terhune'de 2 toplu mezar daha bulduğu ifade edilen açıklamada, mezarlar içindeki cesetlerin pazartesi günü çıkarılacağı bildirildi.
Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.
Etiketler: Libya
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