60 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Almanya, bugün sandık başına gitti.

Sosyal Demokrat Parti önde

6 bin 211 aday, Federal Meclis'te yer alabilmek için yarıştı. Seçmen, 16 eyalette 85 bin sandıkta oy kullandı.

Alman kamu yayıncısı ZDF, ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti'nin yüzde 26 ile seçimi önde götürdüğünü duyurdu.

Sosyal Demokrat Parti başbakan adayı Olaf Scholz, büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Sonuçlar, seçmenlerin beni başbakan olarak görmek istediklerini gösteriyor" dedi.

109 Türk aday da seçimde yarıştı

İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik Partileri ise yüzde 24 oyla ikinci sırada. Koalisyon için kilit önemdeki Yeşiller partisinin yüzde 15 oy alması ise dikkati çekti.

Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu yaklaşık 7 milyon 400 bin göçmen seçmen var. Çeşitli partilerden 109 Türk kökenli aday da bu seçimde yer alıyor.

299 seçim bölgesinin bulunduğu Almanya'da seçmen, iki oy kullandı. İlk oyu kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikincisini de tercih ettikleri partiye verdiler.

Başbakan Merkel görevini, yeni hükümetin kurulmasıyla resmen bırakacak.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrilecek. Anketlere göre, Almanya'da 8 koalisyon ihtimali bulunuyor ve görüşmeler, 2013'te 86, 2017'de de 171 gün sürmüştü.