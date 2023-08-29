Libya'dan korkunç görüntüler: Yüzlerce göçmenin içinde ölü bir kadın

İngiltere merkezli Guardian gazetesinin yayımladığı görüntülerde, onlarca göçmenin bulunduğu merkezde yerde ölü bir kadının yattığı görülüyor.

İki hafta önce çekilen ve Libya'dan Tunus'a ulaşan bir grup tarafından gazeteyle paylaşılan görüntülerin Trablus'taki Ebu Salim gözaltı merkezinde çekildiği belirtildi.

Yüzlerce kadın mültecinin bulunduğu odada çekilen görüntülerde, Nijeryalı bir kadının merkezi hapishaneye benzeterek ağladığı görülüyor.

30 saniyelik video, çok zayıflamış bir kadının cansız bedeninin çıplak ve gözleri açık şekilde yerde yattığı görüntüyle son buluyor. Videoyu çeken Nijeryalı, "Bu kadın ölü. Bu sabah öldü" ifadelerini kullanıyor.

Video teyit edildi

Guardian'a konuşan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve BM'den kaynaklar videonun doğruluğunu ve Ebu Salim gözaltı merkezinde çekildiğini teyit etti.

Bir BM kaynağı videoda cesedi görülen kadının Somalili olduğunu ve muhtemelen tüberkülozdan hayatını kaybettiğini söyledi. Merkezde onlarca göçmenin hastalıkla temas ettiği düşünülüyor.

"Ebu Salim'den ayrılmanın tek yolu 1000 dolar fidye ödemek"

Daha önce bir süre Trablus'taki merkezde tutuklu kaldıktan sonra Tunus'a ulaşmayı başaran Sierre Leoneli İbrahim, "Ebu Salim'den ayrılmanın tek yolu 1000 dolar fidye ödemek" diye konuştu.

Sierra Leoneli bir kadınsa, "Ebu Salim'den çıkışın başka yolu yok. Orası bir cehennem" ifadelerini kullandı.

Daha önce birçok sivil toplum kuruluşu merkezde, göçmen ve mültecilere karşı sayısız şiddet olayının yaşandığını raporlamıştı. MSF'ye göre aynı merkezde Haziran 2021'de göçmenlerin üzerine ateş açılmış, olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 2021 tarihli bir raporunda Libya'daki göçmen gözaltı merkezlerinin insanlığa karşı suç kapsamına girebileceği vurgulanmıştı.