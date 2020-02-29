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Libya'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İdlib'de 27 Şubat'ta rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, yayımladığı taziye mesajında, "Suriye'nin İdlib kentinde askerlerinizin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Size ve kardeş Türk milletine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Libya türkiye idlib UMH Halid el-MişriSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:25
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