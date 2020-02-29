Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, yayımladığı taziye mesajında, "Suriye'nin İdlib kentinde askerlerinizin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Size ve kardeş Türk milletine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.