Libya Devlet Medya ve İletişim Departmanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Dışişleri Bakanlığı Dış Medya Dairesi Müdürü başkanlığında, Medya ve Hükümet İletişim Departmanı yöneticileri ile Medya Destek Fonu üyelerinden oluşan bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırdı.

Açıklamada, “Komisyonun, Medya ve Hükümet İletişim Departmanı tarafından hazırlanan basın kartı sisteminin etkinleştirilmesi, gazeteciler için güvenlik önlemlerinin kolaylaştırılması ve vize ile ikamet işlemlerinin tamamlanması gibi işlemlerin koordinasyonunu sağlayacağı” kaydedildi.

Mart ayına gelinmesine rağmen, yabancı gazeteciler ve yabancı basın kuruluşlarında çalışan Libyalı gazetecilere, 2023 yılı basın kartları henüz verilemedi ve akreditasyon işlemleri tamamlanamadı.

Libya’da Dışişleri Bakanlığı Dış Medya Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı çalışan yabancı gazeteciler, 2022 yılında oturum izni konusunda sıkıntı yaşamıştı. Halen Libya’da az sayıda yabancı gazeteci bulunuyor.