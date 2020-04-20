Hükümet güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Mecai, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları unsurlara 3 ayrı hava harekatı düzenlediklerini söyledi.

Mecai, Terhune kenti çevresinde milislerden temizlenen bölgelerde tahkimatlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

UMH güçleri, Terhune kentini geri almak için cumartesi günü operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, Hafter'e bağlı 100'den fazla silahlı unsur esir alınmıştı.