Libya yerel medyasında yer alan haberlere göre, Libya'da Uluslararası Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı hava kuvvetleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Cufra Hava Üssü'nü bombaladı.

Hafter milisleri tarafından başkent Trablus saldırılarında etkin olarak kullanılan üste, mühimmat deposu ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtildi.

Görgü tanıklarına göre Cufra'daki patlamalar sabaha kadar devam etti.

Cufra Hava Üssü, Halife Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sağlanan Wing Loong insansız hava araçlarının (İHA) da merkezi.

Cufra'dan kalkan İHA'lar başkent Trablus'ta sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise, Hafter güçleri Trablus'u ele geçirmek ikinci saldırıyı başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Libyaakhbar