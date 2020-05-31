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Libya'da UMH güçleri Uluslararası Trablus Havalimanı'na girdi
[Fotoğraf: AA ]
Libya'da UMH güçleri 2019'un Nisan ayından bu yana Hafter'in elinde olan Uluslararası Trablus Havalimanı'na girdi.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, sabah saatlerinden itibaren Trablus Havalimanı bölgesine operasyonları yoğunlaştırdı.
İlk olarak Havalimanı yolundaki Kayıkh mahallesi alındı. Daha sonra UMH güçleri öğle saatlerinde Trablus Havalimanı'na girdi. Havalimanı bölgesinde çatışmalar sürüyor.
Darbeci Hafter güçlerinin kontrolündeki havalimanı, yeniden UMH denetimine geçti. Detayları @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı. pic.twitter.com/8A73WjTGsS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2020
Trablus Havalimanı, 2019 yılının Nisan ayından bu yana Hafter güçlerinin elindeydi.
Etiketler: UMH Uluslararası Trablus Havalimanı son dakika LibyaSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 15:15
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