Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sirte'ye bağlı Seba bölgesinde geçen hafta bir toplu mezar bulundu.

Yetkililerin çalışmaları sonucu toplu mezarda, kimliği henüz teşhis edilemeyen 18 kişinin cesedine ulaşıldı.

Adli tıp kurumuna sevk edilen cesetlerden alınan örneklerin laboratuvar incelemesinin ardından kimliklerin tespit edilmesi bekleniyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2015 başında kontrolünü ele geçirdiği Sirte kenti Aralık 2016'da terör örgütünden kurtarılmıştı.

Ülkedeki ilgili kurumlar, zaman zaman DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerde toplu mezarların bulunduğunu açıklıyor.