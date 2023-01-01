Berlin İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Berlin’de yılbaşı gecesi itfaiye 1717 kez göreve çıktı ve 749 kez yangına müdahale etti.

Kentteki kutlamalar sırasında çıkan olaylarda görev başındaki itfaiye erlerine ve araçlara 38 saldırı gerçekleşti ve 15 itfaiye eri yaralandı.

Yeni yıl kutlamaları sırasında kentte havai fişek kazalarında da en az 22 kişi yaralandı.

Yılbaşı gecesi birçok evde yangın çıktı; Lichtenrade semtinde kimliği belirsiz kişiler bir caddede oluşturdukları barikatı ateşe verdi, olay yerine gelen itfaiyecilere yüzlerini kapatan çok sayıda kişi taş ve demir sopalarla saldırdı.

Neukölln ilçesinde ise bir otobüsün yandığı ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerine saldırıda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Berlin itfaiyesi personel ve araçlarıyla yılın en yoğun gecesine hazırlıklıydı. Ancak ekiplerimize yönelik saldırının ölçüsü ve yoğunluğu bizi şaşırttı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Berlin'de yılbaşı gecesi 103 kişi gözaltına alındı

Berlin polisinden yapılan açıklamada da itfaiye erlerinin yanı sıra polise ve toplu taşıma araçlarında çalışanlara da saldırılar gerçekleştirildiği duyuruldu.

Saldırılarda 18 polisin yaralanırken yılbaşı gecesi kundaklama, patlayıcı maddelerle ilgili ihlaller ve polise saldırılar gibi suçlardan 5’i kadın 103 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Berlin İtfaiye Teşkilatı Direktörü Karsten Homrighausen, itfaiye erlerine ve araçlarına yapılan saldırılara tepki göstererek "Bu saldırılar hiçbir şekilde haklı gösterilemez." ifadesini kullandı.

Acil yardım bekleyen insanların yanına koşanların korunması gerektiğini belirten Homgrighausen, her saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey de Twitter’dan yaptığı açıklamada, polise ve itfaiye karşı saldırıları kınadığını, buradaki şiddet kullanma eğilimi ile tahribatın kendisini derinden sarstığını bildirdi.

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre havai fişek kazaları sonucunda en az 2 kişi öldü, birçok kişi ağır yaralandı.