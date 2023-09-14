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Dünya
AA 14.09.2023 17:50

Libya'da sellerden etkilenen bölge 1,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Libya'da sellerden etkilenen bölgenin 1,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi. Ghebreyesus, felakete müdahale için acil durum fonundan 2 milyon dolar ayrıldığını açıkladı.

Libya'da sellerden etkilenen bölge 1,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Daniel" fırtınasının 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vurduğunu hatırlatan Ghebreyesus, bunun kuvvetli rüzgar, şiddetli yağmur, iki barajın çökmesi ve yıkıcı sellere neden olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Libya'da sellerden etkilenen bölge 1,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu felaketin gerçek sonuçları hala ortaya çıkıyor ancak yerel yetkililer 5 binden fazla kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi. 35 binden fazla kişi yerinden oldu. Bu alışılmışın dışında bir felaket." dedi.

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Felaket sonrası ölü sayısının arttığını ve hayatta kalanların sağlık ihtiyaçlarının da giderek acil hale geldiğini vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ'nün, etkilenen bölgelere acil yardım sağlamak için yetkililer ve ortaklarıyla çalıştığını vurguladı.

Ghebreyesus, Libya'da felakete müdahale için DSÖ'nün acil durum fonundan 2 milyon dolar ayırdıklarını kaydetti.

Fas depreminde yaklaşık 3 bin kişi öldü

Fas'ta yaşanan deprem felaketine de değinen Ghebreyesus, "Deprem'de yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirdi ve binlerce kişi yaralandı. Bu rakamlar gelecek günlerde artmaya devam edecek." bilgisini verdi.

Ghebreyesus, deprem sonrası kapanan yolların birçoğunun açıldığını ve arama kurtarma ekiplerinin etkilenen alanların çoğuna ulaşabildiğini söyledi.

Fas hükümetinin çalışmalara liderlik ettiğine işaret eden Ghebreyesus, DSÖ ve BM'nin gerektiğinde malzeme ve teknik yardıma hazır olduğunu aktardı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sel Libya
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