Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Libya'da İçişleri Bakanı başkent Trablus'ta toplantı yaptı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hafter milislerinin saldırılarının ardından, İçişleri Bakanı Fethi Başağa başkent Trablus'un emniyet müdürleriyle toplantı yaptı.
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milislerin sivil yerleşim alanlarına ateş açtığı mevziler, meşru hükümete bağlı güçler tarafından vuruldu.
Hafter'in saldırılarının ardından Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa başkentin emniyet müdürleriyle toplantı yaptı.
Zuwara gündemdeydi
Toplantıda başkent ve çevresindeki güvenlik önlemleri masaya yatırıldı.
Trablus'un batısındaki Zuwara bölgesinde seferberlik çağrısı yapılmış, Hafter milislerine karşı hazırlıklı olunması istenmişti.
Etiketler: Libya UMH Fethi Başağa Halide Hafter ZuwaraSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 16:54
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