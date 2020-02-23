Türkiye'deki bazı yabancı diplomatik misyonlar, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu. Paylaşımda, "Türk halkı ve yetkililerinin yanındayız." mesajı yer aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter'dan "Geçmiş olsun Van" ve "Başkale" etiketleriyle paylaştığı mesajda, "Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ise Twitter'dan, "Türkiye-İran sınırında gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileriz." mesajını yayımladı.

Yunanistan'dan taziye mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da İran merkezli depremde Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye ve İran'a taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Mesajda, "Yıkıcı depremden etkilenen Türkiye ve İran’a destek ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Düşüncelerimiz tüm zarar görenlerin ve kurtarma ekiplerinin yanındadır." ifadeleri kullanıldı.

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İran'ın Hoy kentindeki depremden dolayı Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Başbakan Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremden dolayı Van’da ilk belirlemelere göre 8 kardeşimizin yaşamını yitirmesini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'da meydana gelen ve Türkiye’mizin Van ilinde de etkili olan deprem nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Van" ifadelerine yer verdi.

Bakan Sucuoğlu da Facebook hesabından, "Bugün merkez üssü İran'da 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van ilinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.