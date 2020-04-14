Hükümet güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, Hafter'e bağlı milislerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA ile başkentin batısındaki Şakşuk bölgesinde bir kontrol noktasına hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda güvenlik noktasında bulunan hükümet güçlerine bağlı bir tugaydan 8 kişinin öldüğünü belirten Mucie, SİHA'nın Hafter milislerinin kontrolündeki Cufra Hava Üssü'nden havalanmış olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

3 bin kilometrekarelik alan Hafter'e bağlı milislerden geri alınmıştı

Libya hükümet güçleri, dün Misrata kentinden Tunus sınırına kadar uzanan yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden geri almıştı.

Hafter milislerini Surman ve Sabrata kentlerinden çıkardıktan sonra batıya doğru ilerleyen UMH g üçleri, El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zlitenn ve El-Asse beldelerinin içinde yer aldığı Tunus sınırına kadar sahil şeridindeki bölgeyi milislerden temizlemişti.