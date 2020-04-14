Libya'da hükümet güçlerine hava saldırısı: 8 ölü
Libya'nın BM nezdindeki meşru temisilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'Un batısındaki bir güvenlik noktasına, Halife Hafter'e bağlı milislerin insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü açıkladı.
Hükümet güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, Hafter'e bağlı milislerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA ile başkentin batısındaki Şakşuk bölgesinde bir kontrol noktasına hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda güvenlik noktasında bulunan hükümet güçlerine bağlı bir tugaydan 8 kişinin öldüğünü belirten Mucie, SİHA'nın Hafter milislerinin kontrolündeki Cufra Hava Üssü'nden havalanmış olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.
3 bin kilometrekarelik alan Hafter'e bağlı milislerden geri alınmıştı
Libya hükümet güçleri, dün Misrata kentinden Tunus sınırına kadar uzanan yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden geri almıştı.
Hafter milislerini Surman ve Sabrata kentlerinden çıkardıktan sonra batıya doğru ilerleyen UMH g üçleri, El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zlitenn ve El-Asse beldelerinin içinde yer aldığı Tunus sınırına kadar sahil şeridindeki bölgeyi milislerden temizlemişti.
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