Haber Giriş: Kaynak: AA
Libya'da Hafter güçleri safkan at çiftliğini de yağmaladı
[Fotoğraf: AA]
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkenti ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırı sırasında ünlü safkan atları barındıran çiftliği de yağmaladı.
Etiketler: Libya Hafter milisleri at çiftliği TerhuneSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:19
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