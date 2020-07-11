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Cerablus'ta diploma sevinci
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta mezuniyet heyecanı yaşandı. Türkiye'nin yurt dışında açtığı ilk üniversite olan Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi.
Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye’de kurduğu Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda eğitimini tamamlayan 100 öğrenci mezun olmaya hak kazandı.
5 bölümde öğrenim gördükten sonra diplomalarına kavuşan öğrenciler için tören düzenlendi. Cerablus'taki törende eğitimciler ve aileleri, öğrencileri yalnız bırakmadı.
Sağlık bilimleri, ilahiyat, bilgisayar, büro yönetimi ile özel güvenlik ve koruma bölümlerini tamamlayan öğrenciler kep atıp mezuniyetin tadını çıkardı.
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