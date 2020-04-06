Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ait silahlı insansız hava aracı (SİHA), Sirte kentindeki bir postaneyi bombaladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanından Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai yaptığı açıklamada, Sirte kentinin Veşka kasabasında bulunan postanenin Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE) envanterine kayıtlı bir SİHA tarafından hedef alındığınısöyledi.

Saldırı nedeniyle cep telefonları ile görüşme yapılamadığına dikkati çeken Mecai, Veşka ve Ebu Grueyn bölgelerindeki cephelerde son birkaç gündür tedirgin bir sakinliğin hakim olduğuna işaret etti.

Hafter milislerine yardım taşıyan konvoy havaya uçuruldu

Öte yandan UMH'ye bağlı askeri birlikler, Hafter milislerinin tahkimat yollarını keserek, yardımların ulaşmasına izin vermiyor.

UMH askeri birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yazılı bir açıklama yaparak, Hafter milislerine yardım taşıyan konvoyun Terhune-Cefra yolunda hava kuvvetleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Hedef alınan kamyonlarda bulunan 2 adet tank ve roket rampalarının kullanılamaz hale getirildiğini aktaran Kununu, isabet alan akaryakıt tankının da tamamen yandığını açıkladı.