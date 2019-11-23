Dünya
Libya’da ABD’ye ait IHA kayboldu23 Kasım 2019 Cumartesi 02:20 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 03:03
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) bir insansız hava araçlarının Libya’da radardan kaybolduğunu açıkladı.
AFRICOM’dan yapılan açıklamada “Afrika Komutanlığına ait silahsız ve uzaktan kumandalı bir hava aracı Libya’nın Trablus bölgesi üzerinde 21 Kasım’da kayboldu.” denildi.
İHA’lar ile Libya’da güvenlik durumu ve terör faaliyetlerinin gözetlendiği belirtilen açıklamada, “(İHA) Operasyonlar Libya’daki terörle mücadele faaliyetlerinde önemlidir ve tamamen hükümetle koordinasyon halinde yapılıyor.” ifadesine yer verildi.
Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: abd iha Libya insansız hava aracı