Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Kurulu Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapıldı. Radyo ve spor yayıncılığı konuşuldu, teknik komiteler toplandı, kadın forumu düzenlendi.

17 Kasım’da başlayan Genel Kurul 6 gün sürdü. Bu yıl yapılan toplantıların teması "Çeşitli Görsel-İşitsel Deneyimlerin Getirdiği Meydan Okumaları Göğüslemek-İzleyici ve Dinleyicilerin Güvendiği Medya" idi.

İbrahim Eren, “Yayıncılığın Geleceği” oturumunda moderatörlük yaptı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de ABU Başkan Yardımcısı sıfatıyla toplantılarda yer aldı.

Yayıncılığın gelişimi için oldukça verimli toplantıların yapıldığı Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Kurulu sona erdi.



3,5 milyar izleyiciye hitap eden ABU’nun 2020 yılında yapacağı yönetim kurulu toplantısı TRT’nin ev sahipliğinde Türkiye’de gerçekleşecek. pic.twitter.com/XnivKhucNM — ibrahim eren (@ibrahimeren) November 22, 2019

Eren, "Yayıncılığın geleceği: sınırsız imkanlar çağı" konulu oturumda moderatörlük yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de ABU için Tokyo’daydı, bir dizi görüşmeye yaptı, toplantılara katıldı.

"Yayıncılığı geliştirmak için verimli toplantılar yaptık"

Şahin, "Dünya çapında ABD’den sonra 2. olduğumuz ve gurur duyduğumuz Türk dizilerinin ve Türk yapımlarının bir pazar olarak Japonya’da değerlendirilmesi amacıyla neler yapabiliriz toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Verimli bir toplantı oldu." dedi.

RTÜK olarak yayıncılığın teknik olarak Türkiye’de daha da gelişmesi için neler yapılabileceklerini toplantılarda değerlendirdiklerini anlatan Ebubekir Şahin, TRT’nin önemine de dikkati çekti:

"ABU gibi önemli bir uluslararası meslek örgütü birliğinde Türkiye’yi temsil etmek, ülkemizin gözbebeği olan TRT'nin Genel Müdürü’nün 'başkan yardımcısı' olması bizi ziyadesiyle mutlu etmekte."

Kaynak: TRT Haber