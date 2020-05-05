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Libya ordusu, Vatiyye Üssü'nü koruyan sözde komutanı öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya ordusu, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için düzenlediği operasyonda, üssü korumakla görevli sözde komutan Usame Emsik'i öldürdü.
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri, Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için başlattıkları operasyonda, 10 silahlı aracı etkisiz hale getirdi, 1 tanesini ise ele geçirdi.
Açıklamada, Vatiyye Askeri Üssü'nü korumakla görevli Hafter milislerinin komutanı Usame Emsik'in öldürüldüğü belirtildi.
Etiketler: vatiyye üssü Libya hafter usame emsikSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 16:41
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