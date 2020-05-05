Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri, Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için başlattıkları operasyonda, 10 silahlı aracı etkisiz hale getirdi, 1 tanesini ise ele geçirdi.

Açıklamada, Vatiyye Askeri Üssü'nü korumakla görevli Hafter milislerinin komutanı Usame Emsik'in öldürüldüğü belirtildi.