DW Türkçe, Michigan Üniversitesi Sağlık Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Başer'in ifadelerine dayandırarak yaptığı haberde, Türkiye'nin aldığı tedbirlerin yetersiz olduğunu iddia etti.

Başer, verdiği ropörtajda Türkiye'de 32 milyon kişinin virüsten etkileneceğini söyledi.

Bunun da 150 bin ile 600 bin arasında can kaybı anlamına geldiğini öne sürdü; önlemlerin, salgının artış hızını azaltamayacağını iddia etti.

Ancak Deutsche Welle'nin bir çeşit karalama kampanyası yürüttüğü, aradan geçen sürede ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığının günlük yayımladığı verilerle, iddiaların çarpıtmadan öteye gitmediği görüldü.

[Michigan Üniversitesi Sağlık Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Başer]

Başer, DW Türkçe'yi suçladı

Başer, kendine yöneltilen eleştirileri reddederken, röportaja atılan manşetler için de Deutsche Welle'yi suçlayarak, "Sadece başlıkları okumak da çok vahim sonuçlar doğurabiliyor." dedi.

Onur Başer, TRT Deutsch'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin sağlık sisteminin takdire şayan çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.