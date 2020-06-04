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Libya ordusu: Trablus'ta kontrolü sağladık
[Fotoğraf: AA]
Libya ordusu, başkent Trablus'un il idari sınırlarının tamamında kontrolü sağladıklarını açıkladı.
Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı görüntülü paylaşımda, telsizden ordu birliklerine anons yaparak, "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını" duyurdu.
Libya makamlarından konuya ilişkin detay paylaşılmadı.
Dün başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'ndan darbeci Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bu sabah da Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolü sağladığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'i de milislerden aldıklarını açıklamıştı.
Libya ordusunun başkentin güneyinde Hafter milislerinin konuşlandığı noktalara yönelik ilerleyişi sürüyor.
Etiketler: Libya ordusu halife hafterSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 13:45
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