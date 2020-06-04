Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, orduya bağlı terörle mücadele ekiplerinin, bugün tamamı kontrol altına alınan Trablus'un 25 kilometre güneydoğusundaki Vadi er-Rebi bölgesinde, 1 mühimmat deposu, 5 askeri araç, 3 zırhlı savaş aracı, 7 tank, 3 personel taşıyıcı ve 3 top ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis bölgelerinde kontrolü sağlayan ordu birliklerinin, Terhune kentine yönelik operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

Libya'da Trablus Havaalanı'nda darbeci Hafter'e karşı kontrolü sağlayan Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Hallatat ve Pazaryeri bölgelerinde de kontrolü sağladı. Libya'daki son durumu @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı. pic.twitter.com/fiWyq5cb0l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2020

Yaklaşık 1 yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.

Libya ordusu bu sabah Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin, Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığını ve bu bölgelerde kontrolün tamamen sağlandığını duyurmuştu.