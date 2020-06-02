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Libya ordusu son 24 saatte 12 Hafter milisini etkisiz hale getirdi
[Fotoğraf: AA]
Libya ordusu, son 24 saatte başkent Trablus'un güney bölgelerinde düzenlediği hava operasyonlarında Hafter milislerine ait 7 askeri aracı imha ettiğini, 12 Hafter milisini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının son 24 saatte Trablus'un güneyindeki Esabia kenti çevresine düzenlediği 5 hava operasyonunda, darbeci Hafter'e bağlı 12 milisin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Kununu ayrıca, milislere ait silahlı 7 askeri araç, 1 mühimmat aracı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapımı 1 zırhlı aracın imha edildiğini kaydetti.
Sözcü Kununu açıklamasında, "Kahraman güçlerimiz, El-Halle ve Hallatat mevkilerinde güçlü bir şekilde ilerlemekte ve terörist Hafter milislerinin inlerine girmektedir." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Libya ordusu trablus hafterSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 14:56
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