Nijerya'da COVİD-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300'e yaklaştı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yaklaştı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin sosyal medya sitesi Twitter'dan hesabından yapılan paylaşımda, ülkede son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 299'a yükseldiği duyuruldu.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 416 artarak 10 bin 578'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 3 bin 122 olduğu ifade edildi.
Nijerya genelinde daha önce 20. 00-06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 22.00-04.00 saatlerinde uygulanmaya başlandı.
Cami ve kiliseler yeniden açıldı.
Ülkede COVİD-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır ibadete kapalı olan cami ve kiliseler yeniden açıldı.
Afrika kıtasında Eritre ve Seyşeller'de aktif COVİD-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.
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