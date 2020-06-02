Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin sosyal medya sitesi Twitter'dan hesabından yapılan paylaşımda, ülkede son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 299'a yükseldiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 416 artarak 10 bin 578'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 3 bin 122 olduğu ifade edildi.

Nijerya genelinde daha önce 20. 00-06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 22.00-04.00 saatlerinde uygulanmaya başlandı.

Cami ve kiliseler yeniden açıldı.

Ülkede COVİD-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır ibadete kapalı olan cami ve kiliseler yeniden açıldı.

Afrika kıtasında Eritre ve Seyşeller'de aktif COVİD-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.